Sénégal: Soirée religieuse de la jeunesse Khadre - La classe politique invitée à dialoguer

La 29ème édition de la célébration de la disparition du vénéré Cheikh Sadibouh Ibn Cheikh Mouhamadal Ibn Cheikh Adrami Ibn Cheikh Mouhammad Fadel a eu lieu. L'occasion a été saisie par Chérif Cheikh Al Hadrame Baakhaida Aïdara pour inviter la classe politique à privilégier « le dialogue et l'échange ».

Le terrain des Hlm 4 s'est avéré petit pour contenir le monde qui s'est déplacé. Les fidèles sont venus de partout pour prendre part à la 29ème édition de la célébration de la disparition du vénéré Cheikh Sadibouh Ibn Cheikh Mouhamadal Ibn Cheikh Adrami Ibn Cheikh Mouhammad Fadel. Dans son intervention, Chérif Cheikh Al Hadrame Bakhayda Aïdara, initiateur de la rencontre, a appelé à « l'union des cœurs » et à « un retour aux valeurs de paix, de partage, de dialogue ». Reconnaissant la liberté pour chacun « de faire son choix », il appelé au « respecter du choix d'autrui ». Il a invité la classe politique à privilégier « le dialogue et l'échange ».

Dans son intervention, Pape Maël Thiam, premier vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), a, au nom du président Macky Sall, loué les qualités de Chérif Bakhayda Aïdara qui entretient « d'excellentes relations d'amitié avec le chef de l'Etat ».

Selon lui, Cherif Bakhayda Aïdara est un homme d'une grande dimension spirituelle, mais très affable et engagé aux côtés des populations. Le gouvernement du Sénégal, ayant compris le rôle central que jouent les foyers religieux dans la cohésion sociale, est toujours disposé à les soutenir. « Nous devons beaucoup aux guides religieux comme Bakhayda Aïdara qui ne cessent d'organiser et de canaliser la jeunesse du pays dans les « daaras » et « dahiras », a-t-il dit.

C'est d'ailleurs ce qui explique, entre autres projets, le vaste programme de modernisation des cités religieuses lancé et exécuté par le chef de l'Etat et son gouvernement. Sur le plan politique, Pape Maël Thiam a rappelé le soutien constant et déterminant que Chérif Bakhayda Aïdara apporte au président Macky Sall.