Sénégal: «Le verdict de l'aurore» - Ngary Faye offre une véritable leçon de vie

Pour le ministre de l'Education nationale qui a présidé la cérémonie de dédicace, le livre porte l'empreinte d'un enseignant en ce sens qu'il aborde également la problématique de l'éducation dans chaque chapitre. « Ce roman est un hymne à l'espoir et une invite à l'action. Les personnages et les scènes reflètent notre quotidien d'homme noir... », a indiqué Serigne Mbaye Thiam.

Baignant dans un bonheur idéal après avoir rencontré sa dulcinée (Dior), Lat verra sa vie se basculer le jour où il va perdre sa femme emportée par un terrible accident de voiture. Il se retrouve seul à élever sa fille Migui tourmentée par la disparition soudaine et précoce de sa mère. Un décès qui avait fini de créer une crise émotionnelle chez la petite fille. Ce faisant, pour l'aider à guérir, son papa Lat avait quitté l'université et ses étudiants.

Véritable leçon de vie, cette œuvre suit la trame d'un destin déjà tracé, celui du personnage principal, Lat Guirane. Très éprouvé par les épreuves existentielles, il a su toujours se relever pour marcher encore plus fort et droit vers l'objectif. Les aléas programmés d'un avenir brouillé où tout s'obtient au bout d'un effort de Sisyphe n'enlevèrent en rien à la détermination de ce fils de paysan du Sine, « devenu à la sueur de son front un brillant professeur de philosophie dans une université régionale (Mbelfaoy) ».

« Lat avait lutté à la petite école de Sakhré et il avait vaincu. Il avait lutté au lycée et il avait vaincu. Seul, il avait trôné à l'université. C'est en solitaire qu'il avait combattu au pays des Blancs et là-bas aussi, son nom est resté, lui Lat, le combattant éternel, le vainqueur de toujours ». Ce paragraphe résume à peu près « Le Verdict de l'aurore », le tout nouveau roman de Ngary Faye.

