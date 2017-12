Sénégal: Dettes - La capacité de remboursement s'est améliorée en 2016

- Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), cette situation résulte d'une progression plus forte de la Capacité d'Autofinancement Global (CAFG) (39,4%) par rapport à celui des dettes financières (10,6%). Néanmoins, environ, six (06) exercices sont nécessaires pour rembourser les dettes à long terme.

Le poids des concours bancaires courants dans l'endettement des entreprises s'est apprécié de 0,6 point en 2016 en s'établissant à 17,0% contre 16,4% en 2015, à la suite d'une augmentation dans le commerce et les services où les crédits de trésorerie ont vigoureusement progressé.

Cet accroissement a été atténué par une chute de 1,6 point dans les BTP et de 0,7 point dans les industries. Le poids reste élevé dans le commerce (45,1%) et moyen dans les industries, les services et les BTP avec respectivement 13,2%, 16,6% et 19,7%.