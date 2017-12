Angola: Mise en relief de la politique de cadres du Président de la République

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Salviano de Jesus Sequeira, qualifie de perspicace, sûre et intelligente la façon dont le Président de la République place les cadres dans divers postes, en tenant compte de la compétence et du mérite afin de fortifier les institutions de l'Etat et de trouver des solutions qu'il faut aux multiples problèmes que vit le pays.

Dans un message de félicitation au Président de la République et Commandant en chef des Forces Armées Angolaises (FAA), João Lourenço, le ministre de la Défense se dit solidaire avec l'engagement du Gouvernement dans la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion nationales, de la démocratie, de la justice sociale, de la préservation de l'indépendance et de la souveraineté du pays.

"L'année 2017, qui s'achève, constitue un jalon de changement historique pour notre pays, car à la suite des Elections générales du 23 août, survient une nouvelle République et, concomitamment, un nouveau gouvernement dirigé par son Excellence le camarade Président de la République et Commandant en chef des FAA, engagé dans le combat contre la corruption, l'impunité, le népotisme, le gaspillage et le détournement des fonds publics, en ayant en perspective l'élévation de la qualité de services des institutions de l'Etat et la promotion du bien-être des citoyens", indique le message dont copie est parvenue au bureau de l'Angop à Luanda.