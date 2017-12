Angola: Des travailleurs des médias exhortés au travail

En ce sens, il a réitéré la nécessité de se concentrer sur la ponctualité, la discipline et l'esprit d'équipe, de façon à correspondre aux attentes de la société vis-à-vis de tous serviteurs publics, afin de prendre une position rigoureuse et exigeante.

"Chacun a l'obligation, en tant que citoyen, de comprendre ce qui se passe dans le pays et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour changer les mauvais comportements et pratiques", a-t-il insisté.

"Les revendications et réclamations doivent être formulées en fonction des besoins que le travail exige de nous", a souligné le gouvernant, devant les gestionnaires des organes publics de communication sociale, des responsables, cadres et employés du secteur, lors de la cérémonie de vœux de fin d'année.

Luanda — Le ministre angolais de la Communication Sociale, João Melo, a déclaré vendredi à Luanda que l'avenir de l'Angola exigeait beaucoup plus de travail de la part des employés du secteur que des revendications et plaintes gratuites, afin de contribuer à la construction d'une société meilleure pour tous.

