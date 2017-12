Angola: La police demande la collaboration des partis politiques

Saurimo — Le commandant provincial de la Police Nationale à Lunda Sul, le commissaire Aristofanes Vila dos Santos, a demandé vendredi, à Saurimo (Lunda Sul), la coopération des partis politiques dans la plainte des citoyens qui se livrent illégalement dans l'exploration de diamants dans la circonscription.

Aristofanes dos Santos a formulé cette demande au cours d'une réunion avec les partis politiques (MPLA, UNITA, PRS et la coalition Casa-Ce), soulignant que la mesure permettra à la police d'être informée de la situation, de maintenir l'ordre et la sécurité dans les zones signalées d'exploration illégale de diamants, impliquant des citoyens étrangers et nationaux.

Pour que la police nationale joue son rôle, a-t-il ajouté, elle doit compter sur la participation de tous les membres de la société civile, afin que la sécurité et l'ordre soient un fait.

Il a assuré que la corporation continuera à travailler pour empêcher l'exploitation illégale des diamants et du bois et l'immigration clandestine, et a demandé aux citoyens nationaux d'abdiquer de la protection des étrangers, qui à tout prix tentent d'entrer dans la région pour explorer le diamant.