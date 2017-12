Angola: Le ministère de la Culture souligne la contribution de Zé du Pau à la musique angolaise

Luanda — La contribution de l'artiste angolais Zé du Pau dans la promotion, valorisation, préservation et l'internationalisation de la musique angolaise a été soulignée ce vendredi (29), à Luanda, par le Ministère de la Culture.

Dans une déclaration de condoléances pour la mort de l'artiste survenue vendredi matin, des suites de maladie, le Département ministériel indique que Zé du Pau a écrit une page dans l'histoire de la musique angolaise, avec les albums "Páginas Rasgadas do Livro da Minha Vida" et "Se te meteres na minha vida".

Exemple de détermination et de courage, Zé du Pau laisse un héritage et un exemple à suivre par les nouvelles générations pour la diffusion et la préservation de la culture angolaise, en général, et de la musique angolaise en particulier.

Le début de la carrière

Zé du Pau a débuté sa carrière en 1970 en tant que guitariste dans le groupe «Os Corvos», l'un des fondateurs aux côtés de Gildo Costa (chanteur et auteur-compositeur), Zeca Pilhas Secas (guitare basse et rythme), José dos Santos (chanteur), Didino (batterie) et Novato (chanteur et dikanza).

"Corvos", une formation musicale avec une certaine solidité dans l'exécution instrumentale, a voire même accompagné des artistes de renom tels que Sofia Rosa, Luis Visconde, Milá Melo, Belita Palma, Jaburú et Tchinina.

En tant que guitariste solo, Zé du Pau a été vivement plébiscité par les critiques de son temps.

Dans les années 1970, plus précisément en 1972, Zé du Pau rejoint le groupe "Contacto", une formation pop / rock qui interprétait les succès mondiaux et les standards du rock des années 60.

Suite à l'expérience acquise dans le groupe "Contacto", il rejoint le groupe sud-africain "Tony Sousa et Gize", à Luanda, aux côtés du chanteur mozambicain Jerry, un excellent interprète de chansons de l'univers musical anglo-saxon.

Quelques années plus tard, c'est au tour des Organisations Facho, situées à Lobito, de l'inviter à jouer un rythme dans l'enregistrement d'un album du groupe "Os Bongos" de Benguela, du guitariste Botto Trindade.

«Os Lord's», de la vie éphémère, a été la dernière formation importante de Zé du Pau, un groupe qui, au début des années 80, était intégré des musiciens suivants: Armandinho (guitare basse), Zitocas (dikanza et voix) et José de Oliveira (percussion et voix).