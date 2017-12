Congo-Kinshasa: Violences fondées sur le genre - l'USAID mène une sensibilisation en milieu scolaire

L'ONG américaine entreprend, à Kinshasa et Lubumbashi, un projet dont les principales cibles sont des élèves, des enseignants et des responsables d'écoles.

L'Agence américaine pour le développement international (Usaid) a dénoncé des cas de violences physiques, psychologiques et celles fondées sur le genre dans les écoles qu'elle appuie en République démocratique du Congo (RDC).

Dans son bulletin d'information du mois de décembre, elle a, en effet, indiqué qu'au total, deux mille neuf cents cas des violences ont été reportés dans plus de cinquante écoles de Kinshasa et Lubumbashi depuis le lancement du projet.

« C'est ce qu'indique le tout récent rapport du projet de l'USAID, "Autonomisation et innovation en matière de genre pour le leadership des filles à travers l'éducation" (Aigle) », a souligné cette agence. L'Usaid a noté des cas, pour la plupart, perpétrés par d'autres élèves et cela en dehors de l'école.

Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre de la formation des enseignants, le projet de l'Usaid a introduit un module de pédagogie inclusive et sensible au genre, et a pu toucher plus de vingt mille directeurs d'école et enseignants, dont plus de six mille femmes.

Ces précisions ont été données par le directeur de l'Usaid/RDC, Christophe Tocco, le 8 décembre, lors d'une visite au lycée Tolendisa, dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la célébration des seize jours d'activisme contre les violences sexuelles fondées sur le genre.

Il est également noté que toujours dans le cadre de cette campagne, M. Tocco a organisé, le 7 décembre, à sa résidence, une rencontre d'échange sur l'état des lieux des violences sexuelles en RDC.

« La discussion a tourné autour des défis à relever et les avancées dans la lutte contre les violences fondées sur le genre en RDC », a précisé le document de l'Usaid, qui a souligné que plusieurs acteurs de différents horizons (politique, médias, universités, etc.) ont pris part à ces échanges.