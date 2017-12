Congo-Kinshasa: Situation politique - l'IRDH exhorte les églises de réveil à prendre position

Pour cette association, en effet, il ne devrait y avoir l'ombre d'aucun doute sur l'implication des églises de réveil devant des tueries quotidiennes dans les deux provinces du Kivu, de la résurgence des milices au Kasaï et au Katanga, le retour des épidémies et autres virus, le non-paiement des salaires des fonctionnaires de l'Etat et agents des entreprises paraétatiques (GCM-SNCC-Sogetel), la manipulation du pouvoir judiciaire, la corruption à grande échelle des parlementaires, les détournements impunis des deniers publics vers des paradis fiscaux, etc.

S'appuyant sur des versets 1 à 8 du 18e chapitre de l'évangile de saint Luc, comme dans « la parabole du juge inique et de la veuve », l'IRDH soutient que nulle confession ne peut prétendre à une certaine neutralité, devant une situation d'injustice généralisée et continue qui frappe toute la population congolaise, au profit d'un groupe de politiciens dont les mandats constitutionnels ont expiré depuis décembre 2016.

et à joindre courageusement leur voix à la énième demande du respect des valeurs humaines et droits fondamentaux de tous, lancée par le Comité Laïc de Coordination (CLC), le 31 décembre 2017.

L'association à but non lucratif sollicite l'impliccation de tous pour venir à bout de la situation d'injustice dans laquelle se trouve le pays, en prenant une part active à la manifestation du 31 décembre.

