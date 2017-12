Egypte: Un attentat contre une église copte fait au moins dix morts

En Egypte, les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont décrété le… Plus »

La télévision étatique égyptienne a diffusé la photo d'une personne identifiée comme l'agresseur et a précisé qu'il était recherché par la police pour terrorisme et appartenance à un groupuscule extrémiste musulman. La sécurité autour des églises avait été renforcée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

L'attentat avait commencé par des tirs de rafales de fusil d'assaut contre les fidèles qui sortaient de l'église et les policiers qui la gardaient. Des policiers ont répliqué et ont touché l'agresseur ou l'un des deux agresseurs, le second ayant pris la fuite. Les informations là-dessus sont, en effet, contradictoires.

