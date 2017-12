Ile Maurice: Les Salines - Tantine Snack, la «boutik» légendaire

«À chaque fois que je voyais ce lieu fermé le matin car j'allais travailler ailleurs, j'avais un pincement au coeur. Comme mon père, j'ai grandi ici dans cette cour et ce bâtiment et mon coeur y est rattaché», souligne Robin Ramasamy.

Et devient un restaurant dans les années 50. «Le restaurant Pando était un des premiers à l'époque : il était renommé pour ses vinday, kari orit et aussi kari torti. Il y avait aussi le satini brinzel fait avec des aubergines grillées sous la braise», confie Robin Ramasamy.

Elle tient fièrement, malgré ses 100 ans et le poids des années. La structure de planche de Tantine Snack, avec son haut toit rouge et ses murs jaunes, a, en effet, vu passer des générations et des changements aux Salines, à Cassis.

