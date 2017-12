Liberia: Les défis économiques qui attendent le président Weah

Mais l'économie de ce pays a encore du mal à se relever de 14 années de guerre civile... Et il a été durement touché par l'épidémie du virus Ebola il y a 3 ans. Les infrastructures de base manquent ou sont à reconstruire... Le Libéria, enfin, a l'un des taux d'électrification les plus bas du monde.

L'ancien footballeur a aussi promis de développer les infrastructures et le système de santé. Critiqué depuis sa première campagne électorale en 2005 pour son manque d'expérience en politique et surtout dans la gestion de la chose publique, George Weah a décroché un master en gestion, aux Etats-Unis en 2011.

Le nouveau président George Weah, fraichement élu, va-t-il réussir à rehausser le niveau de vie des Libériens ? Il a promis de lutter contre la corruption et de rendre l'école gratuite. D'autant plus que les frais de scolarité sont devenus extrêmement chers depuis l'année dernière et le pari de la privatisation.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.