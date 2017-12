Togo: Adebayor au chevet du plus grand hôpital du pays

Dans le cadre de ses actions humanitaires, Emmanuel Adebayor s'apprête à donner un coup de pouce au Centre Hospitalier Universitaire, Sylvanus Olympio de Lomé. L'attaquant d'Istanbul Basaksehir s'est rendu vendredi sur les lieux pour s'enquérir des besoins.

« J'ai eu une bonne conversation avec avec le staff et quelques patients. Nous avons surtout discuté des besoins du plus grand centre hospitalier du Togo. C'est le moment d'analyser le rapport et voir dans quelles mesures je peux aider« , peut-on lire sur sa page Facebook.

A travers sa Fondation SEA (initiales de son nom Sheyi Emmanuel Adebayor), la star du football togolais vient en aide aux défavorisés et améliore les conditions de vie des populations. l intervient notamment dans la santé, l'éducation et le sport.

L'été dernier, une tournée dans tout le Togo lui a permis d'offrir vivres et non vivres à des orphelinats et également des prises en charge complètes à près de 100 enfants pour l'année.