Mali: Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga et son gouvernement démissionnent

Dans un communiqué, on apprend que le Chef du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maiga a présenté sa… Plus »

Le nom du successeur d'Abdoulaye Idrissa Maiga devrait être annoncé dans les heures qui viennent et pourrait être celui d'une figure nationale ou d'un poids lourd du régime. A ce moment-là, nous en saurons plus sur les intentions d'Ibrahim Boubacar Keita, à quelque mois de la fin de son mandat.

Mais, à la veille de l'année électorale qui aura pour point d'orgue les élections présidentielles, le Premier ministre affiche sa loyauté et sa profonde reconnaissance envers le président de la République, IBK. Il déclare dans une lettre sa disponibilité à servir le Mali, manière peut-être de se déclarer plus utile à un autre poste.

L'accueil en grande pompe d'ATT marque un virage dans les intentions du pouvoir. Celui-ci souhaite démontrer sa volonté de réconciliation avec le passé et donner des preuves d'unités et d'inclusivité dans sa gestion.

Abdoulaye Idrissa Maiga n'aura été Premier ministre que 8 mois. Nommé en avril 2017 pour faire face à la grogne sociale et aux grèves des médecins et des enseignants du secondaire, il est un proche d'Ibrahim Boubacar Keita (IBK), le président de la République.

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a présenté dans une lettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République. Directeur de campagne lors de l'élection présidentielle de 2013, il a été successivement, ministre de l'Environnement, de l'Administration territoriale, et de la Défense et des anciens combattants avant d'accéder à la primature. Un poste qu'il occupe depuis avril 2017.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.