Angola: CHAN 2018 - Les Palancas Negras débarquent avec beaucoup de modestie

« Nous sommes à plus d'un mois du début de cet événement réservé aux athlètes qui jouent dans les championnats nationaux, un temps insuffisant pour obtenir de bons résultats, donc nous profiterons de la compétition pour faire une préparation plus appropriée en tenant compte des prochains engagements », avait souligné le président de la FAF, Artur de Almeida, dans des propos relayés par angop.ao.

Dans le dans le groupe D, l'Angola fera face au Burkina Faso, au Congo et au Cameroun. Un groupe très ouvert qui pourrait déboucher sur des rencontres particulièrement intéressantes. Les Palancas Negras débarquent à ce CHAN 2018 avec beaucoup de modestie. L'objectif pour les autorités angolaises, est de se servir de cette compétition pour préparer les éliminatoires de la CAN 2019.

Il ne reste plus que quelques jours avant le début au Maroc du prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2018). Une compétition attendue depuis de nombreux mois et dont les préparatifs ont commencé il y a plusieurs semaines. Privé de plusieurs de ses habitués comme le Zimbabwe ou le Mali et sans le tenant du titre, la République démocratique du Congo, ce CHAN 2018 s'annonce plus ouvert que jamais.

