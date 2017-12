Cote d'Ivoire: Ligue1 (13è journée fin) - L'Asec veut finir en beauté, Gagnoa prêt pour la bataille de fin d'année

L'Asec Mimosas et le Sporting Club de Gagnoa bouclent la première manche de la Mtn Ligue1, et ce, à l'occasion de la 13è journée. Un match de nerf entre les jaune et noir de l'Asec, champions en mi-parcours de la Mtn Ligue1 et les bleu et jaune du Sporting club de Gagnoa, gonflés à bloc avec une envie manifeste de mettre fin à une série de 11 victoires consécutives des protégés de Me Roger Ouegnin.

D'un côté comme de l'autre, les différents états-majors ont affuté leurs armes et sont prêts pour l'ultime rencontre de l'année. L'Asec misera certainement sur sa défense hermétique, son milieu dense et créatif à souhait et une attaque de feu.

Ces hommes ont pour noms Cissé Abdoul Karim, Akassou Koutouan, Coulibaly Wonlo pour le bastion défensif et l'intelligent Diomandé Ahmed dont la touche particulière dans le milieu du terrain, sait armer le feu follet Yao Alphonse ou les renards de surface que sont Komlan Agbegniadan et Ahmed Touré. Avec cinq joueurs sélectionnés pour le prochain Chan "Maroc 2018" dans sa besace, le coach Amani Yao est bien armé pour terminer en beauté.

Mais le technicien des mimos et sa cohorte ne seront pas pour autant en territoire conquis. En face, le Sporting pourra également compter sur sa "touche" d'Éléphants locaux.

Il s'agit du défenseur Diaby Souleymane, du virevoltant milieu de terrain Zouzoua Pacôme qui a donné entière satisfaction dans cette première partie du championnat. A côté de ce pourvoyeur en bons ballons, la défense mimosas devra se méfier des deux "gâchettes" de la division offensive que sont Togui Mel et Sanogo Viera.

Le public du stade Félix Houphouët-Boigny ne pouvait rêver meilleur plateau pour cette fin d'année 2017. Un derby qui devrait permettre au sélectionneur Kamara Ibrahim de revoir ses présélectionnés en situation délicate en attendant le prochain stage des Éléphants locaux prévu du 30 au 1er janvier 2018.