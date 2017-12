Afrique: CHAN 2018 - La liste finale du Rwanda

Avant de s'envoler pour la Tunisie où il doit effectuer un stage de 10 jours avant le CHAN 2018, le Rwanda a dévoilé vendredi sa liste des 23 pour la compétition au Maroc.

Rayon Sports FC et l'APR sont les clubs les plus représentés.

Deux matchs amicaux contre l'Algérie et le Soudan sont prévus lors du stage.

Les Amavubis veulent faire mieux que les quarts de finale à domicile il y a deux ans. Pour l'occasion, c'est dans le groupe C avec la Libye, le Nigéria et la Guinée équatoriale qu'ils ont essayer de se hisser au second tour.

Gardiens: Ndayishimiye Eric (Rayon Sports Fc), Nzarora Marcel (Police Fc) and Kimenyi Yves (APR Fc)

Défenseurs: Usengimana Faustin (Rayon Sports Fc), Manzi Thierry (Rayon Sports Fc), Kayumba Soter (AS Kigali), Rutanga Eric (Rayon Sports Fc), Iradukunda Eric (AS Kigali), Fitina Omborenga (APR Fc), Ndayishimiye Celestin (Police Fc), Rugwiro Herve (APR Fc) and Mbogo Ally (SC Kiyovu)