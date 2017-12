Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Dix chefs d'entreprise reçoivent un chèque de 260 millions Fcfa

Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, le gouvernement qui s'est saisi de ces drames… Plus »

La cérémonie de remise des chèques individuels s'est déroulée en présence de M Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, en partenariat avec MM. Habib KONE et Arsène COULIBALY, respectivement Directeur Général d'Atlantic Business International et Directeur Général de Banque Atlantique.

Dix femmes chefs d'entreprises, premières bénéficiaires du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'entreprenariat féminin, ont reçu jeudi 28 décembre à Abidjan Plateau, un appui financier d'une valeur total de 260 millions de FCFA.

