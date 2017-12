Kenya: Liverpool - Divock Origi définitivement transféré à Wolfsburg ?

Ils ont brillé en 2017 et pourraient marquer 2018 de leurs empreintes : voici huit sportifs africains à… Plus »

L'attaquant international belge (22 ans), auteur de quatre buts en quinze matches de Bundesliga, devrait faire l'objet d'une offre ferme du VfL cet hiver. «Les dirigeants de Liverpool sont des commerçants et pas des samaritains. Nous allons essayer d'utiliser nos possibilités aux côtés du joueur qui se sent bien ici», a indiqué le directeur sportif du club allemand, Olaf Rebbe, dans Kicker.

Prêté cette saison par Liverpool à Wolfsburg, Divock Origi pourrait bien y rester plus longtemps. Liverpool cherche à vendre pour combler l'achat de Virgil Van Dijk. Acheté pour 84M€, ce qui fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire, le défenseur hollandais a rejoint les Reds cet hiver.

