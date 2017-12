Angola: Plus de trois cents personnes arrêtées à Noël

Luanda — Trois cent huit citoyens ont été arrêtés du 24 au 25 de ce mois par la Police nationale, suite à l'implication présumée dans 297 divers crimes enregistrés dans le pays, a annoncé vendredi à Luanda, le chef du poste de commandement central de la corporation, Caetano Quiar.

Caetano Quiar parlait à la réunion de bilan de la sécurité de Noël, présidée par le secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour la sécurité, Hermenegildo José Félix, qui a recommandé aux citoyens d'adopter une conduite civique et ordonnée durant le passage de l'année, de manière à assurer une transition sûre et pacifique.

Le secrétaire d'Etat a exclu la possibilité des citoyens de recourir à des armes à feu ou tout autre artefact interdit aux festivités, sous peine d'être tenus pénalement responsables, et a exhorté les promoteurs de feux d'artifice à suivre rigoureusement les instructions des autorités quant aux soins à prendre et aux respectifs sites de lancement.

En ce qui concerne le bilan, Caetano Quiar a dit que sur 297 crimes, 251 ont été clarifiés, correspondant à une couverture de 85 pour cent des cas enregistré à Noël, ce qui correspond à une augmentation de 54 crimes et 74 arrestations par rapport à l'année 2016.

Les provinces de Luanda, avec 49 cas, Benguela (25) et Bié (23) ont enregistré le plus grand nombre de crimes.

Dans le domaine des accidents de la route, il a parlé de 80 accidents survenus ayant causé 17 décès et 73 blessés, une diminution de neuf accidents, un nombre égal de décès par rapport à l'année 2016.

Il a dit que, dans le domaine de la protection civile et incendies, il y a eu 29 incidents avec huit décès, par noyades dans les piscines et plages de Cabinda et de Luanda, une réduction de sept cas par rapport à l'année précédente.

Il a révélé la saisie de 42 diverses armes à feu, cinq chargeurs, 94 munitions, quatre cartouches de chasse, cinq voitures de marque Jin Bei, Suzuki Celeiro et Suzuki Alto, et 13 motos, ainsi que 17,9 kg de cocaïne, 375,6 kilogrammes de marie jeanne, des articles ménagers et accessoires de véhicules, cinq millions 290 mille kwanzas et 1.800 dollars.