Cote d'Ivoire: Chu de Cocody - Une fondation apporte son soutien au service d'éveil pédiatrique

Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des Pme, le gouvernement qui s'est saisi de ces drames… Plus »

Le vice-président de la fondation dirigée par Me Louis Métan a relevé que cette cérémonie de don, qui a lieu sept mois après « le resto du cœur » organisé au profit des enfants de Koumassi (quartier Divo), vise surtout à redonner de l'espoir et du courage aux personnes vulnérables.

La Fondation Paix concorde solidarité (Pcs), une organisation à vocation caritative, a offert le jeudi 28 décembre 2017, au service d'éveil pédiatrique du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Cocody, un téléviseur écran Plasma de 43 pouces, un split et une enveloppe de 200 000 Fcfa, représentant les frais d'un an d'abonnement au bouquet de chaînes cryptées.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.