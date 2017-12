Burkina Faso: TNT - Désormais une réalité

Ceux qui ont les anciens modèles de télévisons doivent désormais acquérir un décodeur qui correspond à la norme choisie par le Burkina et une antenne râteau UHF déjà sur la marché burkinabè depuis un moment. Il s'agit de la norme DVB-T2 pour la norme de diffusion et MPEG-4 pour la norme de compression.

La Télévision numérique terrestre (TNT) a officiellement été lancée, le 28 décembre 2017 à Ouagadougou au Burkina. Désormais, pour avoir accès aux chaînes de télévision, les utilisateurs et utilisatrices des anciennes télévisions doivent se doter d'un décodeur compatible à cette technologie. Le dispositif est déjà sur le marché et coûte en moyenne 10 000 F CFA. C'était en présence du représentant du président du Faso, Moumina Cheriff Sy.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.