Togo: Le HCRRUN donne rendez-vous au reste des victimes en janvier 2018

Par un communiqué signé de sa présidente, Mme Awa Nana Daboya, le HCRRUN a fait le point sur le programme de prise en charge psycho-médicale et d'indemnisation des victimes de violence sociopolitique de 2005.

D'après le document dont Telegramme228 a reçu copie, "après la prise en charge psycho-médicale et l'indemnisation des victimes vulnérables de 2005 du pool 1 (Antennes de Dapaong, Kara et Sokodé) du 12 au 16 décembre 2017, et celles du pool 2 (Antenne d'Atakpamé) du 19 au 23 décembre 2017, le HCRRUN a poursuivi du 26 au 29 décembre 2017, le pool 3 (Antennes de Kpalimé, Tsévié, Aného et Lomé)".

Seulement que, "sur les 90 victimes attendues pour le compte de ce pool 3, trente (30) victimes provenant de Kpalimé, Aného, Tabligbo, Kévé, Tsévié et une partie de Lomé, ont pu faire le déplacement, et ont été prises en charge et indemnisées au cours de cette semaine du 26 au 29 décembre 2017".

Tout en saluant "encore la patience de tout un chacun dans l'attente de leur tour d'indemnisation", le HCRRUN informe que,"en raison des festivités de fin d'année, la prise en charge et l'indemnisation des autres victimes vulnérables se poursuivra dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2018".

Aussi, rassure-t-on que "toutes les victimes vulnérables dont les noms ont été affichés et n'ayant pas encore été prises en charge seront donc contactées par le HCRRUN pour être informées de la date de leur passage respectif en vue de leur prise en charge et de leur indemnisation effectives".

D'ores et déjà, l'institution que dirige l'ancienne magistrate formule "ses vœux de bonne et heureuse année 2018" à toutes les victimes.