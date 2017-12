Congo-Kinshasa: 31 décembre 2017 - Badibanga soutient la marche pacifique !

Nous estimons qu'il est de notre devoir en tant que citoyens et leaders politiques de dénoncer toutes situations portant atteinte à la Constitution et à l'avancement de la Nation congolaise ;

Que la situation sécuritaire et humanitaire dans certaines parties du pays notamment au Kivu et au Kasaï ne cesse de se détériorer au fil des jours.

Que le calendrier électoral proposé par la CENI n'offre aucune garantie quant à son application car n'étant pas issu d'un consensus, ne présentant aucun budget détaillé, aucun plan de décaissement et encore moins l'identification de ressources. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un leurre en vue de flouer l'opinion publique ;

Que la non application jusqu'à ce jour des mesures de décrispation, démontrent à juste titre la témérité et la volonté de nuire à la démocratie par certaines classes politiques dirigeantes ;

Que la très controversée, loi électorale promulgué en date du 25 décembre 2017, est une preuve de non respect de certaines dispositions pertinentes de la Constitution et de la marginalisation des principes fondamentaux de la démocratie au profit des ambitions démesurées d'une frange de la classe politique soucieuse de se maintenir au pouvoir par des raccourcis ;

Que les multiples tentatives et appels lancés pour une normalisation de la vie politique en vue de conduire le pays vers des élections transparentes, libres et apaisées sont restés lettres mortes ;

