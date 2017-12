Congo-Kinshasa: Crise politique - Le MCSD tient pour responsable Majorité et Opposition

"Le salut des Congolais ne se trouve pas dans des positions extrémistes défendues à cor et à cri par la Majorité présidentielle et l'Opposition. La République Démocratique du Congo est un patrimoine commun de tous les quatre-vingt millions des Congolais. De ce fait, elle doit être à l'abri de l'esprit hégémoniste ou toute autre infamie dans laquelle le clivage Majorité et Opposition l'a enfermé depuis plusieurs décennies".

Ces propos sont de M. Roger Muaka Muaka, 1er Vice-président du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), parti politique du Centre, prononcés au cours d'un entretien à bâtons rompus, qu'il a eu mercredi 27 décembre 2017, avec les fins limiers du Journal La Prospérité.

Le MCSD se veut un courant centriste qui prône des idées novatrices pour le renouvellement des mentalités et de la classe politique congolaise.

Il est une grande école d'excellence et d'expression libre pour fédérer les ardeurs des tendances clivages entre Majorité et Opposition qui, non seulement ont pris en otage tout un peuple, mais surtout, à cause de leurs insatiables intérêts égoïstes, ont plongé le pays dans le chaos.

Dans un pays de guerre, du reste assené par des graves atrocités et où l'humanisme a perdu son vrai sens, l'idéal pour ce mouvement centriste serait que chaque Congolais, où qu'il se trouve, soit en mesure de cultiver une dose d'amour envers son pays pour que celui-ci puisse revêtir une nouvelle image.

Sans cette dose d'amour, dit-il, il serait difficile de sortir le Congo de l'ornière. Il serait tout aussi difficile de rebâtir un Congo plus juste, fort et prospère.

C'est pourquoi, de l'avis de son 1er Vice-président, le MCSD, qui n'est nullement un parti politique de trop en République Démocratique du Congo, grâce à un discours conciliateur, affirme apporter un vent nouveau, mieux un nouveau son de cloche, une tendance non exclusive, ouverte à tous les Congolais, sans discrimination, et ayant de l'amour sincère envers leur pays et qui peuvent penser et agir autrement, loin des préjugés ou sentiments extrémistes.

Pas une propriété de la Majorité, ni de l'Opposition.

Pince sans rire, le MCSD, par la bouche de son 1er Vice-président Roger Muaka tient pour responsable de la crise politique et du blocage du processus électoral, la Majorité au pouvoir et l'Opposition politique. Pour preuve, la guéguerre entretenue depuis des lustres par ces deux tendances politiques a fait tomber le pays si bas. "Le Congo n'est pas une propriété de la Majorité, ni de l'Opposition", a martelé le numéro deux du MCSD.

A l'en croire, son parti est prêt à accueillir toutes les filles et fils qui partagent la même idéologie politique, c'est-à-dire, qui pensent que le Congo peut changer pour redevenir cet oasis de paix où il fera bon vivre.

Mais, au-delà de tout, ce parti à consonance centriste se méfie des politiciens à la peau dure qui ne jurent que sur des intérêts égoïstes et qui ne cessent de plonger le pays dans le gouffre.

Transition sans Kabila

Aucun fondement juridique ne peut justifier à l'instant même une transition sans Kabila dont on ne sait pas évaluer la durée, ni le contexte, précise le MCSD.

Dès lors que le peuple et une certaine frange de la classe politique ont du mal à avaler la couleuvre due à la modification de la Constitution, ce parti centriste ne voit pas par quelle baguette magique parvenir à une transition sans Kabila. "Ce serait vouloir dire une chose et son contraire", argumente Roger Muaka.

Perspectives d'avenir

A la suite de ce qui précède, la tenue des élections libres, crédibles et transparentes dans le strict respect du délai fixé par le calendrier publié par la CENI va, certes, consolider la paix en République Démocratique du Congo, soutient le MCSD. Par cette même occasion, le MCSD plaide pour la décrispation politique afin que les politiciens encore en exil puissent rentrer au pays et relaxer les prisonniers politiques encore en détention dans les différentes prisons du pays.

Bref aperçu du MCSD

Créé depuis 2011, suivant l'acte d'agrément n°95/2011 du 08 août 2011, le MCSD fait partie du regroupement politique des centristes. En 2014, il a fait sa déclaration politique de neutralité face au clivage Majorité et Opposition. A la naissance d'un courant centriste en 2017, le MCSD s'est résolu de prendre son adhésion et signer par la suite, la charte de celui-ci.