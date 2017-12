Congo-Kinshasa: "Joseph Kabila Kabange , Essai sur une idéologie du progrès" de Jean-Pierre Kambila

Puisque le progrès s'arrête dès lors qu'il y a satisfaction, il est important de continuer à innover avec de nouveaux idéaux. Jean-Pierre Kambila, Directeur de Cabinet Adjoint du Chef de l'Etat, adhère à ce concept en publiant son nouvel ouvrage intitulé : "JOSEPH KABILA KABANGE, Essai sur une idéologie du progrès", dans lequel il se pose la question de savoir comment faire pour qu'une idéologie ait une continuité et qu'elle ne meurt pas. Ce livre, le quatrième de son auteur, a été préfacé par le Professeur Henri Mova Sakanyi qui en a fait un synopsis lors de la présentation de l'ouvrage hier, vendredi 29 décembre 2017, dans la salle des spectacles Showbuzz dans la commune de la Gombe.

L'on se croirait en congrès national dans cette salle remplie de personnalités et haut cadres du pays, plus particulièrement de la Majorité Présidentielle. Pourtant, c'était la présentation et le baptême symbolique, fait par le Président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, du quatrième livre politique de M. Jean-Pierre Kambila Kankwende wa Mpunga.

Ce chef-d'œuvre, déjà fortement adulé par les acteurs politiques, écrivains, lecteurs, penseurs et journalistes, vient ici pour parler une fois de plus d'idéologie au moment où le monde a limité ce concept à un simple partitisme, ou à la limite, à des fondamentaux basés sur l'intérêt personnel. Effectivement, souligne le préfacier de l'ouvrage, lorsqu'on écrit tout en ayant une prise de position, la question n'est plus de savoir ce que l'on dit ou de, mais plutôt, qui est-on ? Et d'où l'on parle ?

"C'est-à-dire que les gens ne cherche plus à connaître le fond de la pensée, mais à se demander qui es-tu pour penser de cette manière ? ", explique-t-il. Il est vrai que les conditions matérielles déterminent la pensée, mais celle-ci peut s'avérer beaucoup plus puissante au-delà des frontières idéologiques.

C'est même l'essence de ce livre dans lequel l'auteur va ressasser les idéologies scrutées dans les méandres de l'histoire et les tabler avec l'action quotidienne à travers l'œuvre du Chef de l'Etat.

Hubert Kabasubabu, homme politique et libre penseur s'est chargé, pour sa part, de faire un résumé patent et fabuleux de cette œuvre de douze chapitres substitués dans ses parties conceptuelles, analytiques et prescriptives. Il estime, de ce fait, que la crise est le moment par excellence ou l'on saisit ce qui git dans le fond de l'être individuel et collectif.

Dans ce texte, Jean-Pierre Kambila s'efforce de présenter ce qui caractérise et rend spécifique la démarche de Joseph Kabila. La réflexion exposée ici est un effort de synthétisation d'une pensée politique qui se veut pragmatique. Pour l'auteur, l'agir du Chef de l'Etat se présente, en effet, comme une réponse aux questions se posant quotidiennement dans la société congolaise.

Le propos, loin de se contenter de rendre compte d'un rêve ou d'une ambition, s'intéresse à examiner le sens profond de chaque prise de parole, à scruter les valeurs qui sous-tendent chaque projet et à déterminer les idées-forces qui animent la pratique du Président congolais, tel qu'explique l'auteur.

De l'Auteur

Militant lumumbiste, Jean-Pierre Kambila Kankwende wa Mpunga est diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Genève, de HEC et de BA (Londres). Promoteur des projets agricoles dans la province du Kongo Central, il est actuellement Directeur de Cabinet adjoint chargé des affaires politiques, administratives et juridiques du Président de la République Démocratique du Congo.