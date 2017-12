Sénégal: L'APR de Fatick annonce une tournée de remobilisation de ses troupes, début janvier

Dakar — Une cellule de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) annonce organiser dans le département de Fatick (ouest), début janvier, une tournée de remobilisation des militants et sympathisants de la majorité présidentielle.

A l'issue de sa dernière réunion, tenue le 26 décembre dernier sous la présidence du ministre Mbagnick Ndiaye (Intégration africaine, Nepad et Francophonie), la cellule communication, veille et information de l'APR dans le département de Fatick a annoncé un agenda d'animation et de mobilisation de ses troupes.

Dans ce cadre, il est prévu "l'organisation d'une tournée de remerciement aux populations du département de Fatick, pour le vote massif et populaire qui a conduit à la victoire sans bavure de la coalition présidentielle" lors des dernières législatives du 30 juillet dernier.

"Cette tournée qui débutera dès le mois de janvier 2018, permettra de partager les nombreux programmes et projets en cours de réalisations et ceux déjà prévus dans le budget 2018. Elle sera aussi l'occasion de remobiliser les militants et sympathisants de la majorité présidentielle en vue de préparer la prochaine élection présidentielle de mars 2019", rapporte un communiqué.

Il ajoute que lors de cette réunion à laquelle participaient des plénipotentiaires de la coalition Benno Book Yaakaar (BBY) regroupant le parti au pouvoir et ses alliés, une communication a porté "sur les nombreuses démarches effectuées dans le cadre des solutions à apporter aux nombreuses préoccupations des populations posées lors de la campagne des élections législatives de 2017".

"Parmi lesquelles se trouvent en bonne place l'érection du CEM de Djilass en lycée, la création du lycée de Mar sans compter la prise en compte de plusieurs villages dans le programme d'électrification rurale", note la même source.