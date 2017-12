Mauritanie: Sortie de deux promotions de la police nationale

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdalla, accompagné du directeur général de la sureté nationale, Général de division Mohamed Ould Meguett, a supervisé, vendredi matin à l'École Nationale de Police à Nouakchott, la cérémonie de sortie de la 17ème promotion d'inspecteurs de police et de la 41ème promotion d'élèves-Agents de police, dénommée Feu Izidbih Ould Mohamed Lamine.

La promotion d'inspecteurs comprend 22 inspecteurs, tandis que celle d'élèves-Agents est composée de 500 agents de police ayant suivi une formation physique et théorique complète, leur permettant d'acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires pour accomplir pleinement leurs missions sécuritaires.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a souligné l'importance de la sortie de ces deux promotions pour la police nationale, conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz visant à former une police nationale qualifiée et capable de faire face à tous les défis.

Il a par la suite ajouté que la Mauritanie a réalisé, grâce à Allah et la ferme volonté de Son Excellence le Président de la République, des succès remarquables dans la lutte contre le terrorisme, la drogue et le crime organisé, qui ont gagné l'admiration et l'appréciation de nos partenaires au développement faisant de notre pays une référence pour les pays de la région.

Il a précisé que l'approche sécuritaire suivie par notre pays reposait sur plusieurs axes fondamentaux dont notamment la formation et l'équipement des forces armées et de sécurité, l'établissement de points de passage obligatoires pour contrôler les déplacements des citoyens et des étrangers, la réforme de l'état civil par l'adoption d'un système biométrique infalsifiable et l'élargissement des domaines de coopération entre notre pays et les pays de la région afin de contrecarrer les crimes transfrontaliers, à travers des accords bilatéraux et multilatéraux.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a enfin expliqué que la mise en œuvre de cette stratégie a permis de protéger la patrie et le citoyen, à reposser la menace terroriste et à renforcer le développement et les institutions démocratiques dans un climat de liberté et d'ouverture.

La cérémonie de sortie s'est déroulée en présence des ministres de la justice et de la défense, du président de la cour suprême, les chefs d'état-major, du procureur général, des walis, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de la maire de la commune de Tavregh Zeina.