Gabon: POG/GABON - Colette Madoungou devant ses électeurs

Face aux affres de la crise financière, Colette Madoungou a exhorté les femmes sur la création des activités génératrices de revenu dans l'objectif de se prendre en charge et, surtout d'aider leurs conjoints à surmonter la situation. "Ce que ma fille a dit c'est vrai, on voit même des foyers se briser" apprécie Pauline Matamba, une dame de l'arrondissement.

Depuis plusieurs mois, l'élue municipale du PDS, Colette Madoungou alias "Cocolylyss", avait disparu des projecteurs des médias à Port-Gentil. Au détour d'un compte-rendu des derniers travaux du Conseil municipal du chef-lieu de l'Ogooué-Maritime, a rassemblé ses mandataires et autres curieux dans l'une des salles polyvalentes de la mairie du 3ème arrondissement dont elle est issue. "Je suis entre le Cameroun et le Gabon pour des raisons de santé" a justifié le membre du PDS.

