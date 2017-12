Mauritanie: Le Premier ministre supervise l'ouverture du treizième congrès ordinaire de l'UNPM

document

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a supervisé, jeudi au Palais des Congrès de Nouakchott, l'ouverture du treizième congrès ordinaire de l'Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM).

Au programme de ce congrès qui se tient sous le thème « Pour un secteur privé moderne caractérisé par la compétitivité et la citoyenneté » figurent la présentation du rapport d'activités du bureau national et celle du rapport financier ainsi que l'élection des commissions du congrès.

A cette occasion, le Premier ministre a prononcé l'important discours qui suit :

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux.

Prière et Salut sur le plus noble des Envoyés

Messieurs les ministres,

Messieurs les membres de l'UNPM,

Excellences les Représentants des missions diplomatiques, des organisations internationales et des partenaires au développement,

Messieurs et Mesdames,

Il m'est agréable de présider aujourd'hui l'ouverture du treizième congrès de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien qui se tient dans un important tournant de la marche de développement de notre pays qui a permis durant ces dernières années d'opérer de grandes réalisations sur tous les plans.

A l'accession de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au pouvoir, notre pays faisait face à de grands défis aux niveaux sécuritaire, économique et social.

Le Président de la République a compris dès le départ que la condition essentielle à tout développement est d'assurer la paix et la stabilité. Il s'est empressé alors de prendre les mesures adéquates pour sécuriser le pays et le protéger de tout ce qui est de nature à déstabiliser sa sécurité et sa stabilité ou d'entraver son développement.

A partir de là a commencé l'opération d'édification du développement national sur une base solide qui a transformé l'économie nationale du pays en une des économies les plus dynamiques de la sous-région.

La vitalité de notre économique nationale revient essentiellement au rôle central que joue le secteur privé en sa qualité de principale locomotive de la croissance. Il s'agit du rôle consacré par la stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée qui a été adoptée récemment par le pays et par les différentes réformes qui ont été effectuées pour renforcer la compétitivité et la production.

Dans ce contexte, les programmes nationaux ont été orientés vers le développement des infrastructures de base essentielles à travers la réalisation d'un réseau routier moderne et vaste, la construction et la réhabilitation des ports, l'édification d'un aéroport international moderne, la réalisation de projets structurants dans les domaines de l'eau, de l'électricité et des communications. Des réalisations qui visent à réduire les coûts de l'investissement et à faciliter les facteurs de sa promotion.

Le gouvernement a également œuvré à l'adoption d'une politique pionnière dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires et de la facilitation des procédures y afférentes, la réduction de la bureaucratie administrative avec le souci de suivre une politique fiscale juste et équitable.

L'adoption de la loi du Partenariat Public-Privé est un pas important sur la voie de l'élaboration de mécanismes de base capables de lever les obstacles face à l'existence d'un secteur privé dynamique répondant aux besoins des citoyens et des opérateurs économiques.

Les efforts considérables qui ont été consentis par les pouvoirs publics dans le domaine de la réforme des marchés publics, de la lutte contre la corruption et la gabegie, l'établissement des règles de la transparence dans les industries extractives et la pêche constituent des facteurs de renforcement des règles de la bonne gouvernance.

Messieurs, Mesdames,

Toutes ces réalisations et mesures sont de nature à rassurer les hommes d'affaires et les investisseurs nationaux et étrangers et à les encourager à exploiter les opportunités qui leur sont offertes dans les divers domaines en vue de contribuer au développement du pays et au renforcement de son économie.

Nous réitérons ici l'engagement du Gouvernement en ce qui concerne la promotion du partenariat efficace, la concertation permanente avec votre auguste organisation et la poursuite de sa mission régalienne et de son rôle à créer des conditions favorables au développement et à l'investissement dans les secteurs promoteurs, générateurs de revenus et créateurs d'emplois.

We salamou alykoum we Rahmetou Allah".

De son côté, le président de la commission de préparation du congrès, M. Lafdal Ould Bettah, a souligné que le 13ème congrès se tient dans une phase cruciale de l'histoire du pays, sous la direction du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, caractérisée, de l'avis de observateurs nationaux et étrangers, par un développement remarquable dans les deux domaines économique et social dans l'intérêt de l'ensemble des composantes du peuple.

Il a indiqué que l'esprit de la concertation que l'Union a senti durant les réunions de travail avec les différents ministères et les administrations centrales constituent la plus grande preuve de la volonté du gouvernement visant à faire du secteur privé une véritable locomotive du développement économique et social du pays.

Il a ajouté que l'existence d'un cadre économique stable et d'un environnement institutionnel favorable à la promotion du développement des investissements étaient des facteurs essentiels pour la valorisation des potentialités économiques du pays et leur orientation irréversible vers une croissance économique soutenue et durable.

Il a également assuré de la volonté de l'UNPM à contribuer à la réussite du partenariat et du dialogue entre les secteurs privé et public.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, du wali de Nouakchott ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et des autorités administratives et municipales de la moughataa de Tevragh-Zeina.