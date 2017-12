Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Thomas Luhaka prie pour la paix !

communiqué de presse

Dans un communiqué signé Bony Yemba Poyo, son Secrétaire Général, Mouvement Libéral tranche net, avec les dernières dérives et en appelle au sens de responsabilité des acteurs politiques.

Mouvement Libéral

Le Secrétaire Général

A quelques jours de la fin de l'année 2017, au nom de l'Honorable Thomas Luhaka Losendjola, Son Autorité morale, le Mouvement Libéral , M.L en sigle, présente ses vœux les meilleurs pour le nouvel an à son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République, Chef de l'Etat, et à l'ensemble du peuple congolais : paix et prospérité, tels sont les souhaits formulés par le parti.

Le ML, constatant, non sans regret, la profusion de déclarations incendiaires d'une certaine opposition radicale, à la suite de l'appel à manifester lancé par le Comité Laïc de Coordination pour ce 31 décembre 2017, profite de cette occasion pour rappeler à tous les compatriotes que le peuple congolais, après avoir enduré moult sacrifices, supporté une année pleine de difficultés socio-économiques, et relevé de nombreux défis politico-sécuritaires, aspire à passer les festivités de fin d'année dans l'apaisement, la paix, la fraternité et la cohésion nationale. C'est un droit sans appel !

S'agissant de la marche du 31 décembre 2017, projetée par le Comité Laïc de Coordination, et ayant pris connaissance de l'objectif apparent tel que présenté par les organisateurs, le ML juge inopportune cette initiative dès lors que la Ceni venait de publier le calendrier électoral qui a été salué aussi bien par la Cenco que par la Communauté internationale ;

Le ML note que la publication du calendrier électoral par la CENI, le vote de la loi électorale et du budget 2018 par le parlement, la promulgation de la loi électorale et de la loi des finances 2018 par le Chef de l'Etat, constituent les dernières étapes décisives et fondamentales dans la mise en œuvre effective de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Le ML rappelle que le calendrier électoral qui consacre la tenue des élections en décembre 2018, demeure la matière fondamentale et existentielle de l'Accord de la Saint Sylvestre, et prétendre l'ignorer équivaut à retirer à cet Accord sa substance vitale ; ce qui justifie, par ailleurs les multiples encouragements de la communauté internationale au respect et à l'application dudit calendrier.

Aussi, le ML prônant toujours les valeurs républicaines de tolérance, de civisme et du patriotisme, s'oppose à toute manifestation aux objectifs flous et inavoués et qui mettrait en péril l'apaisement de l'environnement politique ainsi que la paix civile, gage de la bonne tenue des élections démocratiques et crédibles.

Enfin, le ML salue le leadership du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange qui, en promulguant la loi électorale et le budget dans le délai imparti, vient de démontrer sa volonté inébranlable et son engagement à conduire le peuple congolais à la tenue des élections démocratiques et apaisées.

Avec Dieu, nous ferons des exploits

Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2017

Bony Yemba Poyo

Secrétaire Général a.i