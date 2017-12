Mauritanie: Séminaire de formation pour montrer le rôle des huissiers pour contribuer à jeter les bases de l'Etat de droit

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du Nadi des magistrats mauritaniens, du bâtonnier de l'ordre des notaires, du substitut du procureur général près la cour suprême, des procureurs de la République près les tribunaux des wilaya de Nouakchott et d'un parterre de magistrats, d'avocats et personnes intéressées au domaine.

De même, les sociétés d'assurance seront au cœur de ces exposés et présentations qui aborderont l'exécution sur le foncier et l'exécution d'urgence : étude comparée à travers le CPCCA.

Les participants suivront, au cours de cette rencontre organisée de concert avec le "Projet Etat de droit" financé par l'Union Européenne, un ensemble d'exposés sur le rôle du parquet général dans l'exécution des décisions judiciaires, la mise en œuvre de ces décisions, le rôle des banques intermédiaires, la connaissance de l'huissier, les missions qui lui sont dévolues à travers la loi 97/018 et le code de procédures civiles commerciales et administratives (CPCCA) ainsi que la présentation d'une étude comparée de la législation des pays voisins.

