Sénégal: Entreprises - Le secteur des services en pointe en 2016

Relativement à la répartition sectorielle, la part du secteur des services demeure prépondérante avec 49,3% de la valeur ajoutée. Les industries viennent en deuxième position avec 38,1%, suivies du commerce (9,5%) et des BTP (3,1%).

A l'instar des années précédentes, le rapport de la Banque de données économiques et financières pour l'année 2016 produit par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie souligne que la richesse créée par les entreprises est prioritairement affectée aux charges de personnel avec 47,5% de la valeur ajoutée globale. Elles sont suivies par les dividendes et l'autofinancement (35,6%), les frais financiers (10,0%) et les impôts sur le résultat (6,9%).

L'affermissement de l'activité est imputable à l'industrie (+24,9%), au commerce (+9,7%) et aux services (+8,7%). Quant aux BTP, même si la valeur ajoutée s'est fortement appréciée (+195,3%), le résultat net reste négatif.

Ce dynamisme de l'activité s'est traduit par une amélioration sensible du résultat net global. Les sous-secteurs qui ont le plus progressé sont la préparation de sites et la construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil, l'industrie du bois, les activités financières, la production de viande et de poissons, le travail des grains et la fabrication de produits amylacés, l'industrie des oléagineux, les industries chimiques et les industries extractives.