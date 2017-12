Guinée: Massacre du 28 septembre : L'instruction judiciaire est close

Il reste désormais à savoir comment va se préparer ce procès et quand il aura lieu. « Un procès de cette envergure ne se décrète pas comme cela avec une baguette magique, poursuit le ministre. Il faut de l'argent, des conditions matérielles de préparation. Soyez patients. Nous, on a fait notre devoir. Les magistrats autour de moi ont fait leur devoir ».

L'instruction judiciaire dans le massacre des 150 opposants dans un stade de Conakry en Guinée le 28 septembre 2009 aura duré sept ans. Pendant ces longues années, plus de 500 personnes, témoins et victimes, ont été entendues par le juge d'instruction.

Il y a un peu plus de huit ans en Guinée, des soldats massacraient plus de 150 opposants dans un stade de Conakry, la capitale. L'instruction judiciaire ouverte à cet effet vient officiellement de prendre fin ce vendredi 29 décembre 2017.

