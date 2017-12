Cote d'Ivoire: Ligue1 - L'Africa prépare un coup

Ce milieu défensif dont on dit beaucoup de bien vient de la France et veut relancer sa carrière à l'Africa. Michael Kporui, lui, est un attaquant ghanéen qui évoluait avec Tema Youth. Le club de Premier League du Ghana a terminé 14e du championnat cette saison.

Très conquérante en début de saison où elle a même occupé le fauteuil de leader, trois journées successives, l'équipe du coach Aka Kouamé a montré des insuffisances dans certains compartiments de son jeu. Surtout sur le plan offensif où les joueurs ont étalé leurs limites lors des dernières sorties de l'équipe. Seulement un but inscrit pour Koffi Foba Stevens et ses coéquipiers en quatre matches.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.