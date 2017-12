Cote d'Ivoire: Hôpital militaire d'Abidjan - Une rénovation annoncée à hauteur de 4,5 milliards de Fcfa

Cette visite du ministre d'Etat Hamed Bakayoko s'est déroulée en présence du chef d'Etat-major des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), le général de corps d'armée Touré Sékou, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kouakou Nicolas, le directeur de la santé et l'action sociale des armées, le général de brigade Yao Dowlo N'Dri Athanase, le directeur de l'Hma, le Médecin colonel-major, Nibaud Alain et bien d'autres officiers supérieurs.

Hamed Bakayoko a enfin adressé un message d'encouragement à tout le personnel de l'hôpital qui se bat malgré les difficultés pour assurer la santé des militaires et des civils. Non sans souhaiter prompt rétablissement à tous les malades.

Hamed Bakayoko a souligné que la stratégie du Président de la République, Alassane Ouattara et du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie des militaires passe en prime par la santé. Ainsi a-t-il réitéré le projet du gouvernement de construire trois hôpitaux militaires, notamment à Bouaké, Korhogo et Daloa, grâce à un programme financé par l'Inde à près de 45 milliards de Fcfa. En plus de la rénovation déjà annoncée de l'Hma.

« Le scanner est en panne depuis longtemps. Il faut 75 millions de Fcfa pour la réparation. De même, depuis près d'un an, pas d'opération en ophtalmologie, parce que le microscope ne marche pas. Et là, il faut 11 millions de Fcfa pour la réparation. Nous allons donner les moyens pour les réparer... », a-t-il promis.

