Madagascar: Administration - Menace de grève au sein de la douane

Après plusieurs jours de bras de fer, les douaniers ont décidé d'arrêter la grève et de reprendre leurs services. Une plateforme de dialogue, pour faciliter les discussions relatives aux droits et obligations des agents des douanes, a été mise en place.

Pour améliorer les recettes douanières et renflouer la caisse de l'État, les autorités avaient mis en place un système de motivation pour les agents de douane. Chaque employé de l'administration douanière, sans exception, du directeur général au simple employé, bénéficie de cet avantage exceptionnel. À part le non-paiement de cette prime depuis 2013, son mode de calcul fait aussi l'objet de discorde entre les douaniers grévistes et les autorités.

Mais la reprise du dossier faisant l'objet d'une revendication au mois de juin et juillet n'était pas à écarter. Les membres de ce syndicat réclamaient le paiement des reliquats de prime, dont le montant était de 42 milliards ariary, comme l'a révélé, à l'époque, le ministère des Finances et du budget.

Le début de l'année 2018 risque de surchauffe. Une grève couve actuellement au sein de l'administration douanière. D'après une source avisée, le Syndicat des employés de la douane (Sempidou) tiendrait une grève de 48 heures à partir de mardi 8 janvier. Une lettre de préavis aurait même été déposée à la direction générale des douanes et du ministère des Finances et du budget (MFB), hier.

