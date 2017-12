Cote d'Ivoire: Rhdp/Bédié - "Nous sommes condamnés à vivre ensemble"

document

Le président du Pdci-Rda a présenté le vendredi 29 décembre 2017, ses vœux du nouvel an aux Ivoiriens.

Message de vœux 2018 de S.E.M. Henri Konan BEDIE

Ivoiriennes et ivoiriens

L'année 2017 qui s'achève dans quelques heures nous a donné bien des frayeurs à ses débuts, avec ses grèves, ses mutineries, ses morts et la chute des cours du cacao qui a si fortement perturbé notre économie et les revenus de nos paysans. Mais fort heureusement, elle se termine dans des conditions bien meilleures.

En effet, grâce aux initiatives éclairées du Président Alassane Ouattara, moi-même et le gouvernement, la paix est revenue définitivement dans notre pays. Cette situation de paix retrouvée a permis à la Côte d'Ivoire d'abriter deux évènements internationaux majeurs, les Jeux de la francophonie et le 5ème Sommet Union Africaine - Union Européenne. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations.

Nos populations bénéficient des retombées économiques des activités internationales menées par le Chef de l'Etat, car elles constituent des sources avérées de portes d'entrée pour les investisseurs et pour les financements, conduisant ainsi à un meilleur développement du secteur privé.

L'achèvement de nombreux projets dans les secteurs de l'éducation, des infrastructures énergétiques et de transport, dans le domaine de la santé et de la prise en charge sociale est un excellent indicateur de la bonne santé économique de notre pays.

L'année 2018 se présente donc sous de bons auspices.

Concernant notre parti, le PDCI RDA, je veux féliciter les délégués départementaux et communaux pour le travail d'inventaire du personnel politique qu'ils ont réalisé. Je réitère ma ferme volonté de les rencontrer très prochainement. En attendant, je leur demande de rassembler autour d'eux, les cadres et les élus de leurs circonscriptions respectives pour conduire et gérer ensemble et efficacement les activités du Parti.

Les acquis récents montrent à souhait la nécessité de la paix. C'est pourquoi je voudrais renouveler mon appel pressant à l'union et à la cohésion qui seules permettent le développement auquel nous aspirons tous. Apprenons tous à penser plus aux autres qu'à nous-mêmes, en un mot, apprenons à être plus humbles et moins égoïstes.

Militants et Militantes du PDCI et du RHDP, 2018 sera l'année charnière pour la consolidation de notre union qui nous aura valu tant de victoire. Voyez-vous, nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'observe que les échéances électorales à venir de 2020 continuent d'occuper toutes les pensées au point de cristalliser les positions des uns et des autres.

Ces élections devenues le refrain de toutes les chansons en Côte d'Ivoire. Je voudrais encore une fois inviter les cadres des partis membres du RHDP à travailler au renforcement de la confiance entre nous. C'est cette confiance qui viendra renforcer la cohésion que nous appelons de tous nos vœux. Le Président Alassane Ouattara et moi-même travaillons à cela.

Je voudrais enfin souhaiter Bonne et Heureuse année 2018 à toutes et à tous. Et que la paix, s'installe définitivement dans vos foyers et dans nos cœurs.

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI RDA

Written by Henri Konan BEDIE