Cote d'Ivoire: Mugef-ci - Le Budget passe de 30 à 33 milliards de Francs CFA

Les acquis essentiels de ces assises sont, entre autres, le mandat donné à la direction générale de mettre en œuvre,dès l'année 2018, la « carte intelligente » qui permettra une meilleure traçabilité des adhérents,de simplifier les procédures et prestations et enfin de limiter drastiquement la fraude.

Le premier régime donne des prestations dont les montants cumulés sont de 9 milliards de francs Cfa contre des cotisations de 6 milliards de francs Cfa, soit une moins-value de 3 milliards. Quant au second, son déficit est d'ordre structurel. Chargé de prendre en charge l'invalidité et le décès, il subit le contrecoup du vieillissement croissant de la population nationale et partant de celui des adhérents à ce régime.

La hausse de plus de deux milliards et demi est liée à l'apport qui proviendra de la hausse prévisionnelle des cotisations des différents régimes de la mutuelle.

Les nouveaux dirigeants de la Mutuelle générale des agents et fonctionnaires de l'Etat de Côte d'Ivoire (Mugef-ci) voient grand. Très grand. Pour l'exercice 2018 qui marque le début véritable de leur entrée en fonction, ils font passer le budget de la mutuelle de 30.700.000 francs Cfa à 33.311.000 francs Cfa, soit une hausse de plus de 08.50%.

