Ile Maurice: Une fillette de 12 ans accuse son beau-père d'abus sexuels

Le pot-aux-roses a été découvert lors d'une descente policière au domicile du suspect, le vendredi 29 décembre. La fillette, en larmes, a expliqué aux officiers Nehalkan, Durga et Aldin de la Criminal Investigation Division et la Woman Police Constable Poorcelan que son beau-père a abusé d'elle a plusieurs reprises cette année.

Il aurait abusé d'elle à plusieurs reprises. C'est ce qu'à révélé cette fillette de 12 ans, domiciliée dans un village du sud, admise à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Son agresseur serait nul autre que son beau-père, un employé d'usine, âgé de 34 ans. Il a été arrêté et sera traduit devant le Bail and Remand Court, ce samedi 30 décembre.

