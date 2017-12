Madagascar: Marc Ravalomanana - « Ce sera une crise si je ne suis pas candidat ! »

C'est le choix du Groupe Allafrica Global Media, basé à Washington, et soutenu par des associations de… Plus »

Une occasion du reste pour l'équipe dirigeante de la CUA conduite par le maire Lalao Ravalomanana de distribuer des vivres et des primes aux employés qu'elle a encouragés à faire beaucoup plus en 2018.

L'ancien président Marc Ravalomanana demande au régime en place de ne plus verser dans les provocations : « Ne passez pas votre temps à vous acharner contre moi. Pensez plutôt au peuple malgache qui souffre de la dépréciation de l'ariary, de l'insécurité et de la flambée des prix des produits de première nécessité. »

Je n'ai dit que la vérité. », a-t-il prévenu. Avant d'enfoncer le clou : « Ne pensez même pas à m'exclure de la prochaine course à la présidence de la République. Cette exclusion mettra le pays dans la logique d'une nouvelle crise politique. Or, Madagascar ne pourra plus survivre à une telle crise. »

