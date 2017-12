Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala dit avoir actualisé les statuts de l'UDPS

L'avenir même de l'UDPS est ici en jeu. Désormais, deux groupes sont en compétition pour le label du même parti. La tendance à laquelle appartient le chef du gouvernement n'a pas le soutien du président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre (CNSA). Elle n'a pas non plus celui de certains membres de l'exécutif qui auraient des choses à reprocher au Premier ministre.

« Nous sommes dans le bon et nous pensons que tout a été réglé pour le moment. Par conséquent, on aura qu'une seule UDPS », estime Tharcisse Loseke, désigné président-délégué du parti par le Premier ministre Bruno Tshibala.

Après l'arrestation et la détention du notaire du Mont-Amba, Roger Mbangu, le groupe du Premier ministre Bruno Tshibala déclare avoir modifié les statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) à Matete, dans la banlieue de Kinshasa. Roger Mbangu aurait fait obstruction aux modifications des statuts de l'UDPS souhaitées par les soutiens de Tshibala.

En RDC, la bataille pour le label de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) continue de faire rage. Le groupe du Premier ministre Bruno Tshibala affirme avoir modifié les statuts de l'UDPS et revendique désormais la légalité du parti.

