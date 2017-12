Ile Maurice: Y a-t-il eu tentative de cover-up dans l'affaire Seerungen ?

Plus de Rs 3 milliards de drogue saisie, plusieurs trafiquants derrière les barreaux... L'année 2017 a… Plus »

«Saven Seerungen est quelqu'un de si gentil et bien élevé. Il s'arrête toujours pour faire un brin de causette avant de se rendre à son boulot.» On apprendra que le fils du DCP Tangavel Seerungen occupe un poste dans une banque. «Je ne le vois pas manquer de respect à qui que ce soit», précise notre interlocutrice, sans en dire plus.

Plus loin, une autre femme confie qu'elle connaît bien la famille. «Ils ont aménagé il y a plusieurs années ici et nous n'avons jamais eu de problème avec eux.» D'ajouter qu'elle a été surprise en écoutant les nouvelles en début de semaine.

Il a fait ses études secondaires au collège Royal de Curepipe et est détenteur d'une licence en droit. Il a fait ses débuts comme Cadet Officer à la Special Mobile Force, avant d'être posté au sein de la police régulière, où il a vite gravi les échelons. Pendant sa longue carrière, il a aussi été à la tête du Central CID et a fait un court passage à la Special Supporting Unit. Il a été promu à son rang actuel en 2002.

La berline dans laquelle se trouvait Saven Seerungen et la travailleuse du sexe, Elodie Dubignon, était garée à proximité du jardin Balfour au moment des faits. Ce qui n'avait pas manqué d'attirer l'attention des policiers de Barkly et de Beau-Bassin, qui étaient en patrouille.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.