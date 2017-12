Sénégal: Deniers publics détournés: l'Etat sénégalais s'explique sur l'argent recouvré

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad et la… Plus »

Les plus de 152 milliards de francs CFA (environ 232 millions d'euros) que les autorités sénégalaises affirment avoir recouvré dans le cadre de la lutte contre le détournement de deniers publics ont été ajoutés au budget de l'Etat via le vote de plusieurs lois des finances à l'Assemblée, affirme le porte-parole du gouvernement dans son communiqué. Un montant qui ne couvre que « trois exercices budgétaires » et qui pourrait augmenter car certains biens sont en cours d'évaluation.

Au Sénégal, l'Etat fait le point sur les sommes recouvrées dans le cadre de procédures contre l'enrichissement illicite engagées sous le président Macky Sall. Près de 153 milliards de francs CFA ont été versés au budget de l'Etat entre 2012 et 2015, selon un communiqué publié par le porte-parole du gouvernement vendredi 29 décembre. Depuis plusieurs jours, la presse et l'opposition demandaient des explications aux autorités à la suite d'une déclaration de l'ex-Premier ministre Aminata Touré.

