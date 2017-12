Tunisie: Le ras-le-bol des enseignants

L'Université tunisienne agonise et il est grand temps de procéder à de profondes réformes en vue de la sauver. Que de problèmes en suspens, dont notamment le manque de transparence au niveau de la gestion, la réduction de 75% du budget de la recherche qui a impacté négativement le domaine de la recherche, et le non-recrutement des diplômés, ont souligné les membres du Syndicat de l'Union des professeurs universitaires et chercheurs tunisiens lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Tunis.

Nejmeddine Jouida, coordinateur général de l'Union des professeurs universitaires et chercheurs tunisiens nous a expliqué que cette conférence de presse vise à jeter la lumière sur la plainte déposée auprès du tribunal administratif à l'encontre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui porte sur l'application de la loi et le respect de la grille d'avancement professionnel.

Il a aussi évoqué la grève administrative ouverte à laquelle a appelé l'Union des professeurs universitaires et chercheurs tunisiens et qui sera observée au début du mois de janvier 2018 dans tous les établissements d'enseignement supérieur , afin de satisfaire leurs requêtes, entamer une réforme profonde de ce secteur et développer la recherche scientifique.

Fuite massive des cerveaux

Le représentant du Syndicat de l'Union des professeurs a critiqué la détérioration de la situation des professeurs universitaires et chercheurs. Un facteur qui les a poussés à quitter massivement le pays, a-t-il ajouté.

« Les professeurs universitaires et les chercheurs sont formés en Tunisie, mais ce sont d'autres pays qui en bénéficient le plus. Que restera-t-il à la Tunisie si ce sont toujours les meilleurs qui partent, et qui assurera la relève au niveau de la formation des étudiants », s'est-il encore demandé.

Dialogue de sourds avec le ministère de tutelle

« Aucun dialogue n'est possible avec le ministère de tutelle qui ne fait que prendre des décisions unilatérales sans concertation avec les autres parties concernées », se plaint Nejmeddine Jouida. La décision de la grève administrative ouverte est irrévocable et son annulation est tributaire de la satisfaction de nos requêtes», a-t-il fait remarquer.

Plusieurs intervenants ont déploré les conditions difficiles et déplorables des universitaires et des chercheurs et ont appelé à adhérer massivement à la grève prévue au début de janvier 2018 et faire face à la politique d'incitation à la «médiocratie» menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une politique qui ne fait que détériorer la situation des professeurs universitaires et chercheurs et les acculer à l'immigration.

Créée en 2011 et comptant plus de 1.000 adhérents, l'Union des professeurs universitaires et chercheurs tunisiens se présente comme une entité syndicale indépendante.