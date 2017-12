Tunisie: Un film pour toutes les femmes

Et si on se retrouvait pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018 ? Danser ensemble le 1er… Plus »

Jaida, c'est la femme qui bouleverse l'ordre établi, la femme qui sort du rang, qui ose dire non à la loi du silence, celle qui suit son cœur et celle qui suit son corps... Jaida, c'est la femme qui se fait condamner par un tribunal religieux à un séjour à Dar Joued, une maison de correction pour femmes qui contredisent le mâle dominant.

«El Jaida» est l'histoire de quatre femmes qui se retrouvent à Dar Joued (une prison de femmes), dans les années 50, huit mois avant l'indépendance (entre octobre 1954 et juin 1955). D'âges et de conditions sociales différents, elles sont condamnées à cohabiter ensemble en subissant l'autorité et les injustices de leur geôlière: la Jaida. Elles vont partager souvenirs du monde extérieur, joie, émotions et détresse de leur quotidien.

C'est les années 50 et Salma Baccar est comme un poisson dans l'eau dans ce Tunis de l'après-guerre. Le quartier français, le lycée de la rue du Pacha, la média avec ses ruelles, les carrosses, les voitures à traction, les hommes élégants et les femmes bien comme il faut... enfin en apparence...

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.