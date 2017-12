Tunisie: Du sang neuf !

A l'exception de ses internationaux, au nombre de cinq qui sont retenus pour le moment avec la sélection nationale, tous les autres joueurs faisant partie de l'effectif participeront à cette mise au vert, destinée à se préparer pour la prochaine étape que connaîtra le championnat, tout comme pour l'épreuve de la Coupe de Tunisie.

L'occasion sera aussi propice pour les nouveaux recrutés de s'intégrer parmi le groupe, et de participer aux deux matches amicaux qui seront disputés à l'occasion contre les sélections de la Mauritanie et du Sénégal qui seront, elles aussi, au cours de cette période en stage en Tunisie.

Pour un nouveau look

Parmi les nouveaux recrutés qui feront partie du stage, Mohamed Karchoud, originaire du Sporting Club de Ben Arous qui vient de signer un contrat de 3 ans et demi avec le CSS et évolue comme demi offensif.

Les deux transfuges de l'AS Gabès, Eshraf Zouaghi et Mourad Hedhli, seront aussi retenus parmi le groupe. Le premier occupant le poste de latéral gauche, et le second demi, ont déjà signé des contrats les liant avec le CSS pour 3 ans et demi, tout comme les deux originaires de la JSK, Mohamed Ali Ragoubi et Aymen Harzi, et celui de l'ES Djerba, Nour Ezzamen Zamouri.

Ce sera donc un amalgame fait d'anciens et nouveaux, qui participera à cette mise au vert, ce qui amène à dire que la concurrence sur les postes au cours des deux prochains tests programmés lors du stage s'annonce bien serrée, avec aussi la montée de quelques joueurs issus des catégories de jeunes du club, comme Héni Amamou, Houssem Dagdoug, Eshraf Ayadi, Nessim Hmid et Houssem Louati.

Ce sera a priori un CSS avec un nouveau visage qui s'apprête à prendre forme...