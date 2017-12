Tunisie: Inacceptable, inexcusable !...

On se serait sans doute bien passé d'un tel malheureux incident. On aurait sans douté aimé que l'année 2017 se termine plutôt sur une note positive. Mais ce qui s'est passé jeudi dernier sur le terrain du Complexe sportif de Zarzis est tout simplement inacceptable.

En football, comme dans les autres domaines de la vie, des règles sont fixées pour qu'on exprime son mécontentement ou pour protester contre toute injustice à son égard. Si on estime que quelque part on a été lésé par une décision prise par une personne supérieure, les lois sont faites pour endiguer la violence qu'engendre la loi du talion.

La législation sportive ne déroge pas à cette règle, y compris dans notre pays. Sauf que les responsables de nos clubs de football et nos joueurs passent maîtres en matière de contestation abusive et de comportement antisportif.

La dérive du président de l'ESZ

Le dernier numéro de «Dimanche Sport», renommé pour l'occasion «Jeudi Sport», est parti à la dérive, et ce, malgré les efforts de l'animateur de l'émission de préserver un débat et un échange de vues dans la limite du respectable.

Sauf que le président de l'Espérance Sportive de Zarzis était dans un état second. Si on peut comprendre le désarroi du président de l'ESZ, Abdallah Belhiba, on comprend moins son attitude lors de son intervention directe sur Al Wataniya 1, jeudi soir.

Des propos irrationnels et, surtout, des accusations gratuites contre la Télévision nationale de faire partie d'un complot qui vise à maintenir coûte que coûte l'Union Sportive de Ben Guerdane en Ligue 1 tant que Wadii El Jerry, enfant de la région, est à la tête de la Fédération tunisienne de football.

A l'origine de cette accusation gratuite, des propos attribués au vice-président de l'USBG, Aymen Chandoul, qui aurait fait allusion que tant que Wadii El Jerry est président de la FTF, l'USBG restera en Ligue 1.

Ce qui s'est passé sur le terrain du Complexe sportif de Zarzis est à la fois inacceptable et inexcusable : un match arrêté à la 45' à cause d'un penalty accordé à l'USBG, un arbitre qui accuse le président de l'ESZ de l'avoir agressé et le cameraman d'Al Watanya 1 empêché de continuer à filmer.

Se mettre autour d'une table

La trêve hivernale tombe à pic pour que les esprits se calment. Les autorités compétentes et tous les acteurs concernés par le championnat de Tunisie ont suffisamment de temps pour se mettre autour d'une table et régler, une fois pour toutes, tous leurs différends.

Que tous les intervenants dans le football tunisien respectent les règles du jeu. Le jour où on respectera le résultat sur le terrain, où tous les acteurs font correctement leur boulot, qu'il s'agisse du corps arbitral, des dirigeants se trouvant sur les bancs des deux équipes, des joueurs et des staffs techniques, ce jour-là, notre football retrouvera bonne mine et on n'assistera plus à des scènes aussi violentes que désobligeantes.

Pour y arriver, il est impératif que les arbitres tunisiens soient respectés. La Direction nationale d'arbitrage d'Aouaz Trabelsi a du pain sur la planche pour que le corps arbitral tunisien soit crédible aux yeux de tous les acteurs du jeu. Mieux, le corps arbitral tunisien doit être désormais au-dessus de tout soupçon.