Tunisie: La victoire du cœur !

Et si on se retrouvait pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018 ? Danser ensemble le 1er… Plus »

Je suis très content surtout pour notre public qui nous a soutenus dans les moments de doute. Nous allions enfin le résultat et la manière, et c'est important d'entamer la phase retour avec une victoire.

Ils furent prudents en défense avec des actions rapides en attaque par le trio Salhi-Sassi-Munduga. Et l'entraîneur Jalel Kaderi de souligner : «Nous avons bien préparé nos plans en travaillant tous les aspects et toutes les spécificités de jeu de notre adversaire. Malgré les difficultés du groupe au cours des dernières semaines, les miens ont gardé le cap en continuant d'y croire, dénotant de la sorte leur force de caractère.

Alors que l'attaquant Munduga rate un but tout fait en préférant temporiser et permettre à Abbès de lui subtiliser le cuir au dernier moment (75').

A la reprise, il y avait une nette détermination des locaux pour conserver l'avantage. Le Camerounais Munduga retrouve le chemin des filets après un corner bien botté de Laâmari pour dévier la balle de la tête et doubler la mise pour les Aghlabides (69'). Du côté sudiste, Konan et Mansour firent leur apparition au front de l'attaque sudiste.

Dès l'entame du match, les joueurs locaux mirent à rude épreuve l'arrière-garde visiteuse avec distinction pour le gardien Naouar, effaçant pas moins de trois opportunités très dangereuses devant les Laâouichi, Munduga et Laâmari durant les vingt premières minutes. Par la suite, le jeu se concentra au milieu du terrain avec une nette domination des Aghlabides accaparant le ballon et imposant leur ascendant sur le déroulement des opérations. Le coach sudiste opta pour l'hors-jeu piège pour mettre en difficulté les Munduga et Laâouichi.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.