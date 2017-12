Madagascar: Art visuel - Les dix finalistes de Paritana sont connus

Le président national du TIM n'exclut pas une nouvelle crise politique au cas où on l'empêcherait de… Plus »

Eric Dereumaux, étant un galériste, travaille dans le mode de l'art depuis plus de 20 ans. Il a fondé Artcom, 1re revue d'art contemporain en France en 1995 et est également auteur et éditeur du Cd-Rom L'art contemporain français en 1999. En 2010, il est l'initiateur du générateur comprenant notamment des résidences d'artistes venus de différents pays.

A quelques jours du nouvel an, la liste des finalistes du concours d'art contemporain Paritana vient d'être dévoilée. 10 nominés parmi lesquels trois seront retenus pour le Prix Paritana, le Prix d'aide à la création et la dotation matérielle.

